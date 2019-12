A l’occasion d’AWS re: Invent, le sommet mondial des partenaires qui se déroule actuellement à Las Vegas, le directeur chargé du channel et des alliances d’AWS, Doug Yeum, a présenté un nouveau programme de partenariat rapporte CRN.

Baptisé AWS Service Ready, il aidera les clients à trouver des produits partenaires validés s’intégrant à AWS Lambda, AWS PrivateLink, Amazon Redshift et Amazon RDS (Amazon Relational Database Service), a indiqué le dirigeant. Les produits proposés ont été validés par les architectes de la solution AWS afin d’assurer une haute disponibilité, une architecture appropriée et une réussite client assurée.

« Il s’agit d’un programme qui valide l’expérience prouvée des partenaires consultants de l’AWS Partner Network dans la fourniture de services spécifiques à nos clients », a-t-il ajouté. « Nos clients veulent des produits technologiques de l’APN bien intégrés à AWS, mais pour le moment, le processus leur permettant de savoir quels produits sont bien intégrés n’est pas si simple. En règle générale, les clients doivent évaluer et tester ces applications eux-mêmes ou contacter nos équipes de service ou les équipes de nos partenaires pour qu’elles les conseillent. Ce processus ralentit nos clients et nous n’aimons pas cela. »

Pour chaque service, les partenaires doivent répondre à un ensemble de critères définis par l’équipe de service AWS et aux principes généraux du cadre bien architecturé d’AWS. La validation des produits pouvant être intégrés avec AWS PrivateLink et Amazon Redshift est déjà réalisée. Elle est en cours pour AWS Lambda et Amazon RDS.

Les partenaires sélectionnés seront référencés sur les pages de descriptions des services ainsi que dans l’outil de recherche AWS Partner Solutions Finder, et bénéficieront d’une assistance de la part d’AWS, notamment pour le go-to market.

Une bonne dizaine de produits sont déjà validés pour Amazon Redshift, parmi lesquels Informatica ETL, Tableau Server ou encore Talend Cloud. On en trouve autant retenus pour AWS PrivateLink, notamment Axway B2Bi, Dynatrace, MongoDB Atlas et Heroku Postgres.