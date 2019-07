Le channel d’AWS change de tête. Selon CRN, l’actuel titulaire du poste, Terry Wise, cède sa place à Doug (Dong Hoon) Yeum, jusqu’à présent conseiller technique du CEO Andy Jassy.

Le nouveau vice-président Global Alliances and Channels de la firme de Seattle était jusqu’à sa nomination auprès d’Andy Jassy en décembre 2017, directeur général d’AWS Corée. Il avait été précédemment en poste pendant près de 7 ans chez Google, notamment en tant que patron de la filiale coréenne.

Terry Wise, qui occupait le poste depuis 11 ans, serait désormais le vice-président en charge des partenaires mondiaux et des ventes dans la région Ouest des États-Unis, une définition de poste qui laisse perplexe. Interrogé par nos confrères, un porte-parole d’AWS a refusé d’indiquer les raisons de ce remaniement. Terry Wise et Doug Yeum n’ont pas pu être joints pour commenter l’information.

Terry Wise figure sur la liste des 50 responsables channels les plus importants établie par CRN. Il est crédité d’avoir créé le plus grand écosystème de partenaires au monde parmi les fournisseurs de cloud, avec des dizaines de milliers de consultants, intégrateurs de systèmes, éditeurs de logiciels indépendants, alliances technologiques et fournisseurs de services gérés. Il a chapeauté les professionnels du développement commercial et des ventes partenaires, les architectes de solutions et les responsables de programmes d’AWS, rapportant à Mike Clayville, vice-président en charge des ventes et du développement commercial mondial.