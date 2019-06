Le mois dernier, Avenir Telecom publiait son chiffre d’affaires relatif à l’exercice 2018-2019. Marqué par une certaine stabilisation des résultats grâce au déploiement des activités de distribution en Asie au premier semestre et par un basculement dû, cette fois-ci à des problèmes de livraisons sur ce continent, le chiffre d’affaires avait reculé de 43,4 millions d’euros à 39,0 millions d’euros sur un an. Le distributeur marseillais publie à présent l’ensemble de ses résultats arrêtés au 7 juin.

La baisse de 19% des coûts de structure sur le dernier exercice a permis de limiter le montant de la perte opérationnelle qui atteint tout de même 5, 0 millions d’euros, contre 2,8 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Une progression due à l’impact des commandes non facturées. Retraité des « autres produits et charges », qui intégraient un abandon de créances pour 1,5 million d’euros, le résultat net des activités poursuivies s’établit à -5,0 millions d’euros contre -0,3 millions d’euros lors de l’exercice 2018-2019. Lors de celui-ci, le distributeur avait enregistré un bénéfice de 30,7 millions d’euros grâce au produit des activités non poursuivies. Il enregistre cette fois une perte de 4,7 millions d’euros, perte qui inclut un produit résiduel des activités non poursuivies de 0,2 million d’euros.

Au 31 mars 2019, la trésorerie du groupe s’élevait à 3,4 millions d’euros contre 7,0 millions au 31 mars 2018, notamment en raison de l’augmentation des stocks (+1,8 million d’euros) liée aux commandes non livrées. Afin d’améliorer la flexibilité financière et de soutenir son plan de développement, Avenir Telecom a mis en place, après la clôture de l’exercice, un financement obligataire d’un montant maximum de 7,0 millions d’euros sur 24 mois. Une première tranche d’obligations convertibles en actions a été émise le 5 avril, permettant de renforcer la trésorerie de 2,35 millions d’euros. Ce financement a permis d’engager les prises de commandes suite aux contacts commerciaux réalisés à l’occasion du Mobile World Congress 2019 qui s’est tenu en février dernier. A cette occasion, 26 nouveaux smartphones et features phones avaient été présentés.

Pour l’exercice en cours, Avenir Telecom anticipe un développement de ses ventes de mobiles et accessoires de la gamme Energizer, notamment au second semestre de l’exercice. Par ailleurs, suite à la résiliation du contrat de distribution avec l’opérateur bulgare Telenor, le distributeur va fermer prochainement ses 43 points de vente exploités en direct dans le pays (11,6 millions d’euros de chiffre d’affaires) et licencier 192 salariés. Cette opération n’aurait, selon lui, aucun impact significatif sur sa trésorerie.