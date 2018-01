Avenir Telecom annonce l’ouverture d’un nouveau site vitrine EnergizeYourDevice.com dédié aux téléphones mobiles développés et commercialisés par le groupe sous licence exclusive de marque Energizer. Le site présente aujourd’hui un catalogue riche de 10 références de téléphones mobiles regroupés en 4 gammes distinctes : feature phone Energy (batterie 1000 mAh, double SIM), mobiles avec accessoires de protection inclus Energy Plus, mobiles avec batterie longue durée (batterie jusqu’à 5000 mAh avec autonomie jusqu’à 24 jours en veille) Power Max et mobiles durcis (étanches certifiés IP67 et antichocs) Hardcase. Le site donne accès aux présentations des produits, à leurs caractéristiques techniques, aux services (garantie et SAV) et offre des liens vers les partenaires revendeurs.

Le site sera enrichi courant février avec l’offre d’accessoires (environ 600 références de chargeurs, connectique, cartes mémoires, clés USB, protections d’écrans, coques renforcées) en marge du Mobile World Congress. A l’occasion de ce rendez-vous qui ouvrira ses portes le 26 février prochain, Avenir Telecom présentera ses nouveautés 2018. Le distributeur marseillais annonce l’arrivée de 8 nouveaux téléphones et près de 30 nouveaux accessoires.