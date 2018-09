Forte croissance des résultats pour Aubay. L’ESN a enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires de 197,3 millions d’euros, en croissance de 16,8% sur un an, dont 8,9% de croissance organique. Le résultat opérationnel d’activité s’inscrit à 17,5 millions d’euros, en hausse de 24,7%, un taux supérieur à la progression du chiffre d’affaires. La marge opérationnelle est de 8,8% contre 8,3% un an auparavant. Elle est de 9,2% en France et de 8,4% à l’International. Le taux de productivité est de 93,1% à comparer à 92,8% au premier semestre 2017. Après prise en compte de charges exceptionnelles, principalement composées du coût des actions gratuites et de charges non récurrentes, le résultat net ressort en hausse de 8,8% à 11,0 millions d’euros, soit 5,6% du chiffre d’affaires, contre 6,0% du chiffre d’affaires un an auparavant. La capacité d’autofinancement s’établit à 17,6 millions d’euros contre 14,3 millions d’euros sur la même période en 2017, soit une hausse de 23%. Les flux générés par l’activité sont de 1,5 million d’euros contre 5,7 millions d’euros un an plus tôt.

Durant le semestre, le groupe a procédé au rachat de 12,5% du capital de sa filiale Cast Info, ce qui porte sa participation à 100%. Aubay détient désormais l’intégralité du capital de ses filiales.

La société a versé 3,2 millions d’euros de dividendes aux actionnaires. Enfin, la dette nette ressort à 10,9 millions d’euros au 30 juin 2018.

Les indicateurs d’activité concernant le 3ème trimestre s’inscrivant dans la continuité de ceux du premier semestre, le groupe révise à la hausse son objectif de croissance organique pour 2018 qui devrait se situer dans une fourchette de 7% à 9%, contre 5% à 7% initialement prévu. Le chiffre d’affaires est ainsi attendu aux environs de 400 millions d’euros. La marge opérationnelle courante devrait quant à elle se situer comme prévu entre 9,5% et 10,5%.