Atos vient d’annoncer deux acquisitions, l’une dans le secteur de la sécurité, l’autre dans celui de l’énergie et des utilities. Les conditions financières de ces transactions ne sont pas dévoilées.

Afin de renforcer ses services de cybersécurité dans le monde, l’ESN française a signé un accord en vue d’acquérir Paladion, un fournisseur mondial de services de sécurité gérés basé aux États-Unis. Avec cette opération, Atos va ajouter des capacités de détection et de réponse (Managed Detection & Response, MDR) à ses offres et « ouvre la voie à une prochaine génération de ses Security Operations Centers (SOC) prescriptifs ».

Fondé en 2000 et basé à Reston (Virginie) aux Etats-Unis, Paladion revendique plus de 400 clients dans 12 pays. Basée sur l’intelligence artificielle, sa technologie MDR est reconnue pour l’efficacité renforcée de ses capacités d’anticipation, de détection et de réponse aux menaces. Cette technologie, associée aux capacités de R&D d’Atos en matière d’intelligence artificielle et d’analyse des menaces et des risques, devrait permettre d’améliorer les plateformes et opérations de sécurité prescriptives du groupe. Les centres de sécurité (Security Delivery Centers) de Paladion aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde rejoindront le réseau mondial de Security Operations Centers d’Atos.

« Atos cherchait un acteur fiable sur lequel s’appuyer pour entrer sur le marché émergent et pourtant très concurrentiel des services gérés de détection et de réponse. Nous avons trouvé, avec Paladion, une équipe mature et une technologie avancée conçue pour obtenir des résultats et réduire les risques des clients. Leur technologie cloud-native sera un atout pour nos stratégies d’expansion dans les domaines de la cybersécurité et des solutions cloud, offrant à nos clients une transformation commerciale accélérée », explique dans un communiqué Pierre Barnabé, directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos. « Paladion est véritablement centré sur la satisfaction client et affiche un taux de fidélisation extrêmement élevé, en cohérence avec les valeurs d’Atos. »

Paladion a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 29 millions de dollars en 2019 et emploie 800 collaborateurs. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.

L’autre nouvelle acquisition du groupe de services est celle du cabinet conseil parisien Alia Consulting. Elle permettra à Atos de consolider ses activités SAP dans le domaine de l’énergie & des utilities via sa filiale Worldgrid.

Fondé en 2008, Alia est centré sur les applications SAP dans les utilities et les projets de transformation vers S/4Hana. Il a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros. Ses 70 consultants rejoindront Atos Worldgrid. Filiale détenue à 100% par Atos, Atos Worldgrid regroupe les activités à à destination du marché de l’énergie au niveau mondial. L’une de ses stratégies de croissance repose sur les applications CRM et de facturation dans le secteur E&U, comme en témoigne l’acquisition récente de X-Perion en Allemagne.

Le rachat d’Alia Consulting devrait être finalisé d’ici la fin de l’année. Il est soumis à la validation des instances de gouvernance du groupe.