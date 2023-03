Atos cède sa solution Sislog d’optimisation logistique des entrepôts (WMS) à l’ESN grenobloise Hardis Group, éditrice de la suite logicielle Reflex pour la logistique.

Fondée en 1998, Sislog compte près de 60 employé·e·s dans la péninsule ibérique et une centaine de clients en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud, principalement dans la distribution, les produits de consommation, l’industrie pharmaceutique et la prestation logistique.

Avec ce rachat, Hardis Group comptera désormais 75 collaborateur·rice·s en Espagne.

« La R&D et le support resteront assurés par les équipes de Sislog », précise Florent Boizard, directeur des solutions de chaîne logistique chez Hardis Group.

Pour rappel, Hardis Group – dont le siège est à Grenoble (cf. photo) – compte actuellement 1.500 collaborateur·rice·s en France, en Pologne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne et en Suède. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 132,7 millions d’euros en 2021.