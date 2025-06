ASC Technologies, éditeur et expert de la conformité des enregistrements et de l’analyse des données par l’IA, continue d’innover et de se positionner en partenaire des responsables conformité en annonçant la disponibilité de ses IA Policy Template pour son IA Policy Engine.

Cette innovation signée ASC Technologies permet grâce à l’IA et des Templates d’analyser tous les échanges réalisés (voix, chat, vidéo). Analyse automatisée des mots-clés ou encore modèles et expressions critiques sont autant de caractéristiques de cette nouvelle offre. Les templates ASC sont des modèles spécialement développés qui aident à mettre en œuvre efficacement et en toute sécurité les réglementations de conformité telles que MiFID II, FCA et Dodd-Frank.

De nombreux avantages opérationnels :

Conformité automatisée : règles et politiques prédéfinies prêtes à l’emploi.

Modèles actualisés : les modèles sont continuellement adaptés en fonction des derniers textes juridiques et toujours à jour.

Analyse intelligente : l’IA reconnaît les contextes de conversation pertinents et fournit une analyse très précise.

Comme le précise Eric Buhagiar, Directeur Général d’ASC France, « ces modèles prêts à l’usage permettre aux entreprises d’utiliser tout de suite la puissance de l’IA pour renforcer leur conformité réglementaire, MiFID2 ou PCI DSS par exemple, sans avoir à réfléchir à comment programmer/prompter l’IA. C’est un cas d’usage de l’IA pertinent pour les responsables de la conformité et un ROI rapide.»

Sur la base de ces éléments, les entreprises pourront donc être plus efficaces, réduire leurs processus de contrôle manuels, être toujours conformes à la réglementation et minimiser drastiquement les risques de conformité grâce à une identification précise des conversations pertinentes et à la détection d’éventuelles violations de conformité. On notera également que, dans un souci de personnalisation, il est possible d’ajouter des exigences individuelles à tout moment.

Enfin, la solution « IA Policy Engine » permet de répondre aux exigences de conformité élevées, complexes et en constante augmentation dans l’environnement financier ainsi que dans d’autres domaines et industries. En effet l’IA Policy Engine permet d’aller encore plus loin en permettant aux entreprises d’identifier facilement le contenu conversationnel pertinent, risqué ou non conforme en recherchant systématiquement le contenu critique prédéfini et/ou spécifique à l’entreprise. De nouvelles règles peuvent être créées ou les templates personnalisés par chaque entreprise pour s’aligner exactement aux besoins de chaque entité.

En plus des différents cas d’utilisation de la conformité, le moteur IA Policy Engine intègre des modèles prédéfinis pour mesurer l’expérience client. Il fournit enfin aux utilisateurs un flux de travail intuitif pour consolider et conserver les conversations critiques pour un traitement ultérieur des dossiers.