ASC Technologies confirme son expertise sur le marché en accompagnant SEA Finance dans la mise en œuvre d’une dispositif de gestion des enregistrements lui permettant de se conformer à la réglementation en vigueur

Implantée depuis 1991 en Lorraine, S.E.A. Société de Gestion de Portefeuilles agréée par les autorités de tutelle est indépendante de tout organisme financier. Ses gestionnaires sont libres dans leurs choix de placement et guidés par le seul souci de valoriser au mieux les actifs financiers de leurs clients avec un haut niveau de satisfaction.

Une problématique de conformité réglementaire

SEA Finance devait se conformer aux exigences de l’AMF, imposant la conservation des enregistrements des conversations relatives aux ordres et à la mise en place de contrats pendant au moins cinq ans. La solution précédente ne répondait pas de manière optimale à cette exigence. SEA Finance rencontrait plusieurs défis critiques avant l’intégration de la solution ASC Recording Insight.

« La gestion des enregistrements par un serveur interne et la coordination entre différents prestataires (informatique et téléphonie) posaient des problèmes. Les obligations réglementaires de l’AMF nécessitaient la conservation des enregistrements pendant au moins cinq ans, ce qui compliquait notre infrastructure. » Mr. Nicolas Bourgin – Responsable de SEA Finance

SEA Finance recherchait également : Une solution conforme aux obligations réglementaires,une gestion simplifiée des enregistrements, accessible à tous les utilisateurs, l’élimination des serveurs dédiés et la possibilité d’enregistrer les conversations via des téléphones portables.

Avant l’intégration de la solution d’ASC Technologies, SEA Finance utilisait une infrastructure complexe avec des serveurs internes pour l’enregistrement des conversations. Cela posait des problèmes de coordination entre les prestataires de téléphonie et d’informatique, entraînant des inefficacités. Avec ASC Technologies, SEA Finance a pu créer une architecture informatique flexible en utilisant une solution cloud sécurisée. L’accès se fait via une URL menant à une interface web intuitive, permettant une connexion facile et sécurisée pour la gestion des enregistrements.

Le partenariat de SEA Finance avec adista a été crucial dans la transition réussie vers la solution ASC Recording Insight. Grâce à leur expertise et leur soutien stratégique, adista a accompagné SEA Finance tout au long du processus, offrant des conseils avisés et une assistance personnalisée. Leur implication a été essentielle pour garantir une transition fluide et efficace.

« Le challenge de ce projet était d’intégrer un nouveau service à Teams au service de métiers réglementés. En nous associant avec ASC, nous fournissons un service sur mesure

pertinent, fiable et répondant parfaitement aux besoin de notre client SEA Finance. » — Fabian COSTET – Manager Marketing chez Adista

Les avantages

Après quelques mois d’utilisation de la solution ASC Recording Insight, SEA Finance a constaté des améliorations significatives dans la gestion des enregistrements, notamment grâce à la possibilité d’enregistrer les conversations via des téléphones portables. La solution a répondu aux attentes de SEA Finance et les a même dépassées en termes de qualité des enregistrements et de facilité d’utilisation. SEA Finance recommande fortement la solution d’ASC Technologies pour sa fiabilité, son exhaustivité et son efficacité à améliorer la gestion des enregistrements.

Expérience Utilisateur Simplifiée

La solution ASC Recording Insight offre une interface simple et intuitive, permettant

une adoption rapide par les utilisateurs. Les fonctionnalités de recherche, de réécoute et d’exportation des conversations sont aisément accessibles, ce qui améliore l’efficacité des opérations quotidiennes.

Maintenance Réduite

Avec un déploiement dans le cloud, ASC Recording Insight minimise les besoins en maintenance informatique. La solution étant entièrement logicielle, elle réduit les efforts et les coûts.

Sécurité Optimale

Les données sensibles sont stockées en toute sécurité dans le cloud, avec un cryptage avancé. Seuls les administrateurs et les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux enregistrements, garantissant une protection maximale.

Flexibilité et Rapidité de Déploiement

La solution ASC Recording Insight peut être mise en place en quelques heures, entièrement à distance. L’ajout de nouvelles licences se fait facilement par activation, offrant une grande flexibilité pour s’adapter aux besoins changeants de l’entreprise. Cette rapidité et simplicité d’intégration permettent un démarrage rapide et efficace.

Nicolas Bourgin, Responsable de SEA Finance « Nous sommes très contents de la facilité d’usage et de la portabilité offert par les solutions d’ASC Technologies »

« Nous sommes ravis que SEA nous ait accordé sa confiance en adoptant notre technologie innovante intégrée à Microsoft Teams, tout en garantissant l’enregistrement de conformité » — Eric BUHAGIAR – Directeur Général chez ASC France