Arrow Electronics signe un nouvel accord de distribution avec Broadcom pour la vente de solutions VMware aux Etats-Unis et au Canada, via sa plateforme ArrowSphere. L’accord concerne la vente de VMware Cloud Foundation (VCF), vSphere Foundation, vSAN et vSphere Standard en Amérique du Nord. Les partenaires bénéficient d’un accès immédiat à l’assistance personnalisée, aux programmes de formation et aux ressources certifiées d’Arrow. Le grossiste peut également fournir des services spécialisés, de l’ingénierie commerciale et du support technique pour les solutions VMware, en tant qu’extension du support de Broadcom.

En outre, Arrow devient responsable de la stratégie commerciale et des initiatives de mise sur le marché en Europe des logiciels d’entreprise, de cybersécurité et de logiciels mainframe de Broadcom. Les pays couverts par cet accord sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Les revendeurs à valeur ajoutée, intégrateurs et fournisseurs de services s’adressant aux PME européennes vont désormais passer par Arrow en ce qui concerne les solutions Automation, ValueOps, NetOps, API Security, Identity & Access Management, AIOps & Observability, Application Development & IT Service Management, Mainframe, ainsi que des solutions de cybersécurité Symantec et Carbon Black.