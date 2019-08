Arrow cède ses activités de reconditionnement de matériels IT au Royaume-Uni à Computacenter

Quatre ans après l’avoir cédée à Arrow, Computacenter vient de racheter RDC, son entité de collecte et de valorisation de matériels IT. Dans un communiqué, Computacenter explique que c’est la nécessité de préserver le service pour ses principaux clients qui a motivé cette acquisition.

En effet, Arrow avait annoncé le mois dernier qu’il s’apprêtait à fermer son activité de reconditionnement de matériels IT (IT asset disposition ou ITAD) dans un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni, considérant qu’elle était non pérenne.

« Nous avons envisagé de collaborer avec d’autres partenaires, mais nous pensons que l’acquisition de RDC est le moyen le plus simple de garantir la continuité du service fourni à nos grands clients, compte tenu en particulier de notre connaissance historique de l’entreprise », note Computacenter dans son communiqué.

Arrow avait racheté la filiale ITAD de Computacenter en février 2015 pour 56 millions de livres (environ 60 M€) afin de renforcer sa présence sur le marché européen. Assurant la collecte des matériels, l’effacement des données, le reconditionnement et la revente ou la destruction des matériels IT, RDC réalisait à l’époque 56 millions de livres de chiffre d’affaires.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués. Les deux protagonistes ont profité de l’occasion pour signer un contrat d’exploitation qui va permettre au grossiste de continuer à bénéficier des services de reconditionnement de matériels informatiques de Computacenter pendant cinq ans.