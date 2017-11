Dell EMC entre au catalogue produits d’Arrow Electonics. Le constructeur accroit ainsi son réseau de distribution « valeur » dans l’Hexagone. « La combinaison entre le portefeuille de Dell EMC allié au portefeuille logiciels d’Arrow ECS permet d’offrir des solutions très complètes sur le marché », explique dans un communiqué la firme texane.

Ensemble, Dell EMC et Arrow fourniront aux revendeurs un soutien spécifique. Les revendeurs bénéficieront du programme partenaires de Dell EMC, de conseils en marketing et d’un budget dédié. Arrow leur offrira un accès aux services avant-vente et après-vente, à une équipe dédiée et à des formations spécifiques.

« Nous avons choisi Dell EMC pour la qualité de ses solutions d’infrastructures, sa forte capacité d’innovation et sa proximité avec ses partenaires », explique dans le communiqué Nicolas Legrand, directeur de la division Infrastructure et Solutions d’Arrow ECS France. « Ce rapprochement va nous permettre de répondre à la demande grandissante de notre réseau qui souhaitent proposer des solutions d’infrastructure. Cette nouvelle coopération démontre notre volonté de développer et de consolider notre offre en matière de solutions d’infrastructure permettant ainsi à nos partenaires de répondre activement aux usages en entreprise en constante évolution ».