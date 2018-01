Computacenter annonce la nomination d’Arnaud Lépinois au poste country unit director France. Il succède à Lieven Bergmans qui dirigeait la filiale française depuis deux ans et qui l’accompagnera pendant les premiers mois. Il reportera directement à Mike Norris, PDG du groupe et rejoint le comité exécutif du groupe. Sa nomination est le résultat d’une recherche étendue de Computacenter, à la fois en interne et en externe, pour trouver un successeur à Lieven Bergmans. « Je suis ravi que nous ayons pu pourvoir ce poste grâce à une candidature interne à la hauteur de nos attentes », déclare Mike Norris, PDG du groupe Computacenter, dans un communiqué.

Arnaud Lépinois a rejoint Computacenter France en 2012 en tant que responsable des activités d’infogérance avant de devenir en 2014 directeur des services managés. À ce titre, il a dirigé la mise en place et le développement du centre de services de Montpellier.

Diplômé de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Lyon en 1998, avec une spécialisation en génie industriel, Arnaud Lépinois a débuté sa carrière chez IBM en tant qu’Ingénieur méthodes et process au sein de la division Manufacturing de 1996 à 1998. Après un passage chez IBM Software comme technical advocate, il a rejoint le groupe Neurones en tant que directeur technique du pôle applications, avant de fonder et présider Neoxo Inc, puis diriger First Star International Inc, une société spécialisée dans la production audiovisuelle. Il est aussi le fondateur de la société Neuhauz, qui développe des plateformes de diffusion de contenu numérique et dont il a été CTO et vice-président durant cinq ans.