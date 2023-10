Armelle Riffet quitte Pexip pour devenir directrice des ventes grands comptes en France de l’éditeur spécialiste de l’hyperconvergence Nutanix.

A ce poste, elle remplace Fabrice Dumans et reporte à Guillaume André, nouveau GM France et Afrique de l’Ouest depuis mai dernier.

Forte de plus de 20 d’expérience dans les ventes IT, Armelle Riffet était auparavant la directrice des ventes grands comptes Europe du Sud et marchés émergents de l’éditeur norvégien de solutions d’infrastructures pour visioconférences Pexip. Elle a également travaillé pendant plus de huit ans chez Oracle : de chargée de clientèle à directrice des ventes « manufacturing & hospitality » au sein de la Business Unit Cloud Tech. Elle a aussi œuvré chez Palo Alto Networks, Tandberg/Cisco, Polycom, et OBS. Armelle Riffet est diplômée de l’ENC Bessières (1994).