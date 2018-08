L’éditeur de logiciel de PLM (gestion du cycle de vie des produits) Aras a fait l’acquisition de son partenaire SofTech Srl, filiale italienne de SofTech Inc pour renforcer son engagement auprès de ses clients et se développer en Italie ainsi qu’en Europe du Sud. SofTech Srl est un partenaire stratégique de longue date pour Aras en Italie principalement pour les clients de l’industrie aérospatiale et automobile. Le nouveau bureau d’Aras en Italie basé à Milan vient renforcer la présence européenne d’Aras, qui comprend déjà des implantations en France, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni.

« L’acquisition de SofTech Srl renforce notre partenariat de longue date et va permettre de soutenir la croissance d’Aras en Italie. L’équipe de SofTech Italie a joué un rôle important dans notre succès auprès de clients tels que Leonardo, et son expertise est un élément clé dans la mise en œuvre de nos opérations », commente dans un communiqué Stéphane Guignard, directeur France et Europe du Sud d’Aras.