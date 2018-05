Après avoir levé 2 millions d’euros en octobre 2017, la start-up française Comet, qui connecte les freelances tech et data aux projets des grandes entreprises, annonce la réalisation d’un second tour de table de 11 millions d’euros. Les investisseurs Daphni et Otium Venture se sont alliés pour renforcer la croissance de la jeune pousse en France et soutenir son expansion en Europe. Avec cet apport financier, Comet à l’ambition de faire de sa communauté de travailleurs indépendants un véritable département tech européen à la disposition des entreprises. « Depuis la création de Comet en septembre 2016, nous avons réussi à fédérer une communauté de 1.500 freelances spécialisés en tech et data et démarré près de 300 missions pour plus de 100 clients en France. D’ici 2020, nous avons pour objectif d’atteindre les 15.000 freelances qualifiés et de réaliser 3.500 missions en Europe », explique dans un communiqué Charles Thomas (photo), le CEO de l’entreprise.

La valeur ajoutée de Comet réside dans sa plateforme digitale de mise en relation des freelances avec les entreprises clientes. La start-up propose un système de qualification permettant de déterminer précisément les compétences ainsi que les aspirations des experts inscrits dans la communauté. Côté demande, les entreprises déposent leurs missions sur la plateforme pour trouver le freelance le plus adapté à leurs besoins sous 48 heures. Cette approche combinant algorithmes et validation par un membre de l’équipe Comet a pour ambition de proposer des talents qualifiés et motivés en un temps record.

La plateforme revendique une centaine d’entreprises clientes comme Renault, Veolia ou LVMH qui y recherchent des profils d’ingénieurs très prisés comme les développeurs et data scientists. Par ailleurs, la plateforme offre la possibilité de constituer des équipes de plusieurs freelances pour des missions en mode projet.

Comet développe actuellement une nouvelle offre de type SaaS pour permettre aux entreprises d’automatiser tout le processus de recherche et de gestion des freelances, et ce à plus grande échelle.