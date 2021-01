A l’issue du troisième trimestre de son exercice 2020/21 (du 1er octobre au 31 décembre 2020), Wavestone a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 111,8 millions d’euros, supérieur à ses prévisions annoncées début décembre et en recul de 1% sur un an. A taux de change et périmètre constants (hors WGroup), le chiffre d’affaires est en croissance de 3% sur le trimestre, contre un recul de 7% au premier semestre. Le chiffre d’affaires des neuf premiers s’est ainsi établi à 298,5 millions d’euros, en repli désormais limité à 3%, (de 4% à périmètre et taux de change constants).

Les mesures de relance commerciale ont permis au taux d’activité de remonter au cours du trimestre, et ce malgré la situation épidémique et le durcissement des mesures sanitaires. Il s’est ainsi établi à 75% au troisième trimestre, au-delà des attentes du cabinet qui visait un taux supérieur à 72%, contre 68% au deuxième trimestre et 63% au premier trimestre. Sur 9 mois, le taux d’activité ressort ainsi à 69% contre 71% sur l’ensemble de l’exercice précédent. En revanche, la pression sur les prix s’est maintenue. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le taux journalier moyen était de 844 euros, en repli de 4%.

Au 31 décembre 2020, Wavestone comptait 3.358 collaborateurs, contre 3.324 fin septembre et 3.498 fin mars, à l’issue de l’exercice précédent. La relance des recrutements devrait se poursuivre. Le cabinet confirme l’objectif de réaliser plus de 400 embauches brutes sur l’exercice 2020/21, dont 300 avant fin mars 2021.

Wavestone se déclare aujourd’hui confiant sur ses perspectives et entend conserver une attitude plus offensive vis-à-vis de son marché. Il a ainsi relancé des actions de croissance externe à l’international, principalement aux Etats-Unis, sans toutefois exclure des acquisitions dans l’Hexagone.

L’activité du troisième trimestre et la bonne orientation constatée en début d’année 2021 conduisent le cabinet à relever son objectif de chiffre d’affaires annuel, désormais attendu aux alentours de 410 millions d’euros contre plus de 400 millions d’euros précédemment. Sur le plan de la rentabilité, Wavestone confirme son objectif de marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres.