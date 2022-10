La cour d’appel réduit de deux tiers l’amende de 1,1 milliard d’euros infligée à Apple par l’Autorité de la Concurrence. Elle est désormais de 372 millions d’euros, soit seulement trois jours de bénéfices pour une entreprise valorisée à 3.000 milliards de dollars en bourse. Apple gagne en effet 105.116 dollars de bénéfices à chaque minute qui passe.

L’affaire a commencé il y a 10 ans, lors du début de l’implantation en France des fameux Apple Stores, les magasins de la marque. Apple était accusée d’avoir conspiré avec Tech Data et Ingram Micro pour fixer les prix de certains appareils de la firme de Cupertino. Elle aurait abusé de son pouvoir sur les revendeurs en rognant leurs marges et en ne leur livrant ses produits à succès qu’au compte-gouttes, pour pousser les fans à se rendre dans les Apple Stores. Les grossistes Tech Data et Ingram Micro ont également écopé d’amendes, elles aussi réduites depuis.

Apple entend à nouveau faire appel pour obtenir l’annulation de l’amende. L’Autorité de la Concurrence compte bien lui faire face.

Pour mémoire, les autorités françaises ont déjà infligé à Apple une amende de 48,5 millions d’euros pour violation de loi antitrust et une de 25 millions d’euros pour avoir bridé les anciens iPhones. Par ailleurs, en 2018, les Français·e·s sont descendu·e·s dans la rue – et dans les Apple Stores – pour exiger qu’Apple paie sa part d’impôts dans l’Hexagone. Le géant américain du numérique a fini par verser 500 millions d’euros d’arriérés d’impôts à l’Etat français.