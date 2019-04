Les livraisons d’iPhone devraient s’établir entre 37 millions et 42 millions d’unités au premier trimestre croit savoir Seeking Alpha, qui s’appuie sur des chiffres fournis par OTR Global. En janvier dernier la filière logistique tablait sur des livraisons de 40 à 45 millions d’unités. Cette baisse s’expliquerait une plus faible demande que prévue pour les iPhone XS et XR. Entre 28 millions et 32 millions de livraisons son attendues pour le deuxième trimestre, soit une baisse de 21% à 24% par rapport au trimestre précédent.

On attend avec impatience la publication des résultats trimestriels de la firme à la pomme le 30 avril prochain.