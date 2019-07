L’information du Wall Street Journal était bonne : Apple acquiert l’activité modems d’Intel. Environ 2.200 employés d’Intel rejoindront la firme de Cupertino qui détiendra la propriété intellectuelle, les équipements et les contrats de location liés à l’activité. La transaction, évaluée à un milliard de dollars, devrait être finalisée au quatrième trimestre, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions habituelles

En combinant les brevets acquis pour la technologie sans fil actuelle et future avec son portefeuille existant, Apple détiendra plus de 17.000 brevets pour la technologie sans fil, allant des protocoles pour les normes cellulaires à l’architecture et au fonctionnement du modem. Intel conservera toutefois la possibilité de développer des modems pour des applications autres que les smartphones, tels que les ordinateurs personnels, les appareils destinés à l’Internet des objets et les véhicules autonomes.

« Cet accord nous permet de nous concentrer sur le développement de technologies pour le réseau 5G tout en conservant les technologies de propriété intellectuelle et les technologies de modem essentielles créées par notre équipe », affirme dans un communiqué le CEO d’Intel, Bob Swan. « Nous avons depuis longtemps de l’estime pour Apple et nous sommes convaincus qu’ils offrent le bon environnement pour l’équipe talentueuse et les atouts importants que nous leur transférons. Nous sommes impatients de consacrer tous nos efforts à la 5G, là où elle correspond le mieux aux besoins de notre clientèle mondiale, qui comprend notamment les opérateurs de réseau, les fabricants d’équipements de télécommunication et les fournisseurs de services cloud. »

« Apple est ravi de voir autant d’excellents ingénieurs rejoindre notre groupe de technologies cellulaires en pleine croissance et pense qu’ils vont prospérer dans notre environnement créatif et dynamique », déclare de son côté le vice-président en charge des technologies hardware d’Apple, Johny Srouji. « Ces solutions, associées à notre acquisition significative de propriétés intellectuelles innovantes, contribueront à accélérer notre développement sur les futurs produits et permettront à Apple de se distinguer davantage. »

Les équipes transférées à Intel sont situées à Santa Clara, San Diego, Munich (Allemagne), Linz (Autriche) et Bangalore (Inde).

Pour Daniel Ives, analyste chez Wedbusch (cité par le Silicon Valley Business Journal), la taille de l’accord, l’un des plus importants jamais réalisés signé par Apple, marque un changement dans la politique de fusion et d’acquisition de la firme à la pomme. « Nous continuons de croire fermement que c’est le début d’un Apple beaucoup plus agressif dans le domaine des acquisitions », conclut-il.