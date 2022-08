Le fabricant américain de puces cède 5.000 brevets à Tahoe Research Limited, une société nouvellement créée au sein du groupe IPValue Management. Ce portefeuille inclut des brevets relatifs aux inventions d’Intel qui, sans pour autant avoir expiré, ne sont plus des technologies de pointe : « microprocesseurs, systèmes informatiques, mémoire et stockage, connectivité et communications, conditionnement, architecture, conception et fabrication des semi-conducteurs ».

Dans un communiqué, le responsable des partenariats et acquisitions chez IPValue, Keith Wilson, déclare que « cette initiative permettra à Intel de consacrer plus de temps et d’énergie à ce qu’elle fait le mieux : de l’innovation ». IPValue a l’intention de céder ces licences à son « réseau établi et croissant de titulaires de licences » tout en continuant d’en acquérir d’autres. Le PDG d’IPValue, John Lindgren, dit préférer acquérir des brevets en grand nombre auprès d’acteurs établis car « cela simplifie considérablement les relations avec les licenciés potentiels ».

D’après le fil d’information sur la propriété intellectuelle IAM, IPValue est rarement impliquée dans des litiges relatifs aux brevets et a pour habitude de reverser des sommes importantes à ses partenaires.

Pour mémoire, quand Intel a vendu son activité de modems 5G pour smartphones à Apple en 2019, à la suite d’une querelle juridique entre Apple et Qualcomm, la propriété intellectuelle d’Intel a été transférée à la firme de Cupertino.

Intel a également vendu ses activités liées aux mémoires flash NAND et aux disques SSD au sud-coréen SK Hynix pour 9 milliards de dollars en 2020. L’opération ne sera achevée que d’ici 2025, quand Intel lui transférera sa propriété intellectuelle liée à la fabrication et à la conception des mémoires flash.