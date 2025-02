Apple a annoncé lundi « son plus grand engagement de dépenses », avec 500 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. L’annonce intervient quelques jours après une rencontre entre le PDG d’Apple Tim Cook et Donald Trump à la Maison Blanche. Le président américain s’était octroyé vendredi la primauté de l’annonce et avait affiché sa satisfaction en évoquant « plusieurs centaines de milliards » d’investissements d’Apple.

« Nous sommes optimistes sur l’avenir de l’innovation américaine, et nous sommes fiers de s’appuyer sur nos investissements américains de longue date avec cet engagement de 500 milliards de dollars dans l’avenir de notre pays », a commenté pour sa part Tim Cook dans le communiqué de l’entreprise.

L’engagement promis brasse large puisqu’il comprend les achats d’Apple à ses milliers de fournisseurs dans les 50 États mais aussi l’emploi direct, l’infrastructure d’Apple Intelligence et les centres de données, les installations d’entreprise et les productions d’Apple TV+ dans 20 États.

Le montant est en nette augmentation par rapport aux 430 Md$ d’investissements sur 5 ans annoncés en 2021, ainsi que par rapport au plan de 350 Md$, également sur 5 ans, pendant la première administration Trump.

De nombreux produits d’Apple sont assemblés en Chine et risquent de voir leurs prix renchéris par les nouveaux tarifs douaniers, d’où l’intérêt de relocaliser une partie de la production.

Apple prévoit ainsi de travailler avec des partenaires de fabrication pour commencer la production de serveurs d’IA à Houston (Texas) dans le courant de l’année. La production devrait démarrer en 2026.

La firme à la pomme entend aussi augmenter son fonds de fabrication avancé de 5 milliards à 10 milliards de dollars, dont plusieurs milliards pour la production du silicium Apple dans la Fab 21 de TSMC à Phoenix (Arizona).

Le plan d’Apple prévoit enfin la création de 20.000 emplois sur 4 ans, axés sur la R&D, notamment dans les domaines des puces personnalisées, du développement de logiciels, de l’IA et de l’apprentissage automatique.