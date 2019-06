La date de fin de système historique ECC de SAP est annoncée par l’éditeur à horizon 2025. La migration ou le passage vers le système de nouvelle génération SAP S/4HANA devientune réalité concrète pour la majorité des entreprises.

Comment faire et quelles précautions sont nécessaires avant de migrer ses données ? Cette question stratégique doit impérativement être abordée dès maintenantafin d’une part de concevoir un système adapté et agile mais aussi de réduire les coûts liés à la mise en œuvre des projets.

Bien cartographier ses données

Il convient à ce stade de prendre la hauteur nécessaire pour bien comprendre ce que contiennent ses bases de données : données clients, transactionnelles, contractuelles, financières, etc. Un travail méticuleux est indispensable pour voir quelles données doivent impérativement être intégrées à SAP S/4HANA et celles qui ont vocation être archivées sur d’autres plateformes, car plus utilisées par exemple. Il faut donc raisonner sur le type de données contenues dans les bases, leur nature et leur utilisation par les collaborateurs.

Une fois ce travail effectué, il sera nécessaire avant de lancer sa migration d’archiver les données qui n’ont pas à être intégrées dans la nouvelle plateforme. Une précision tout de même, bien que ces données ne soient pas intégrées à la plateforme, cela ne veut pas dire qu’elles doivent être oubliées ou inaccessibles. Au contraire, depuis le nouvel ERP, les données pourront être consultées en temps réel depuis l’interface de travail unique des collaborateurs.

Ce point est indispensable et permet de bénéficier d’une vue globale et centralisée des données répertoriées dans le système d’information de l’entreprise. Le collaborateur n’est alors pas impacté dans le traitement de ses opérations et peut travailler simplement. On notera tout de même que les données archivées ne pourront être que consultées et non modifiées. Globalement, on estime que les données qui ont plus de deux ans doivent être archivées sur des systèmes tiers avant de lancer sa migration vers SAP S/4HANA.

Après avoir procédé à ces différentes étapes et assuré un nettoyage qui suit les étapes du flux métier pour assurer une cohérence des données, il est alors possible de lancer son processus de migration et de mettre en production son nouveau système de gestion.

À travers ces quelques éléments, on comprend donc qu’une gouvernance minutieuse de ses données est un point-clé qui doit être pris en compte dans son projet de déploiement d’un nouvel ERP. C’est à cette condition que le projet pourra être mené plus rapidement et que les coûts associés pourront être largement contenus.

