Le Cloud Solution Provider AntemetA confirme la qualité de sa gouvernance RH en annonçant le renouvellement de sa labellisation HappyIndex®Trainees. À travers cette nouvelle distinction, le groupe se positionne comme l’un des seuls acteurs de son marché à accéder à l’ensemble des labels décernés par Happy at Work : Happy at Work, Happy at work Cyberjobs, Tech at Work, WorkAnywhere, HappyIndex®Trainees et HappyIndex®Trainees Alternance.

Ce classement est basé sur la méthode HappyIndex®Trainees, qui valorise les entreprises qui soignent l’accueil, l’accompagnement et le management de leurs stagiaires. Les notes proviennent exclusivement des stagiaires, qui évaluent leur entreprise selon 6 dimensions.

Que ce soit pour ses collaborateurs comme pour ses stagiaires, AntementA positionne la bienveillance et l’épanouissement comme des valeurs centrales de sa gouvernance. Cette posture lui permet de bénéficier d’une attractivité forte et de l’une des marques employeurs les plus qualitatives dans le secteur des services informatiques.

Chaque année, AntemetA investit des ressources importantes pour offrir toujours plus de confort à ses équipes et leur permettre de s’épanouir dans un environnement propice à l’innovation et à l’acquisition de nouvelles expertises. Ces différents éléments associés à la qualité des missions confiées aux collaborateurs sont de solides différenciateurs qui placent AntemetA parmi les acteurs les plus vertueux de la profession.

Charlotte Daviau, DRH chez Antemeta « Nos équipes sont à la base de notre succès et de notre croissance continue. Nous sommes fiers de réunir des talents engagés qui nous permettent de mener à bien notre projet d’entreprise qui consiste à conjuguer qualité, performance, compétence et bienveillance. Nous allons continuer d’investir pour recruter les meilleurs experts du marché. »