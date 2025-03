Sopra Steria a bouclé son exercice 2024 sur un chiffre d’affaires de 5,77 Md€, en légère baisse de de 0,5% par rapport à 2023. La seconde ESN en France derrière Capgemini déclare avoir « fait preuve d’une bonne résilience » dans des conditions de marché « dégradées ». Visant initialement une croissance de 2 à 4%, la société avait lancé un avertissement à la fin du premier semestre avec un nouvel objectif de stabilité du chiffre d’affaires, quasiment atteint.

« Le chiffre d’affaires du Groupe a bien résisté grâce à notre stratégie commerciale focalisée sur nos 100 grands clients stratégiques qui nous a permis de renouveler de nombreux contrats importants et d’étendre certaines de nos positions », commente dans un communiqué Cyril Malargé, Directeur général de Sopra Steria Group (photo).

La France a réalisé un chiffre d’affaires de 2,43 Md€ (42% du groupe) en baisse organique de 1,6%. Il s’est contracté de 2% au 4ème trimestre, surtout en raison de la baisse d’activité dans le secteur aéronautique. L’activité est en recul de 0,5% au Royaume-Uni à 962,1 M€ (17% du groupe) et a progressé de 0,5% en Europe à 2,04 Md€ (35% du groupe). Le pôle Solutions a enregistré un chiffre d’affaires de 327,8 M€ (6% du Groupe), en croissance organique de 1,1%.

Sur l’année écoulée, le résultat net part du groupe a augmenté de 36,6% à 251 millions d’euros. Avec un taux de marge de 9,8%, en amélioration 0,4 point, Sopra Steria a atteint son objectif fixé il y a 3 ans d’un « taux de marge opérationnelle de l’ordre de 10% » en 2024.

L’effectif est resté quasi stable avec 50.988 personnes fin 2024 contre 51.768 un an plus tôt.

Coté perspectives, Sopra Steria s’attend à un marché européen qui « devrait rester défavorable au 1er semestre du fait d’un climat encore incertain, particulièrement en France ». L’ESN table sur un chiffre d’affaires compris entre -2,5% et +0,5%. Le premier trimestre devrait constituer le point le plus bas de l’année avec une évolution comprise entre -5% et -6%.

L’ESN décroche de plus de 10% en bourse après cette publication. Même sanction que Capgemini, qui a publié un chiffre d’affaires 2024 en recul de 1,5% et fait part de perspectives indécises pour 2025.