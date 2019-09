Dans le cadre de l’édition 2019 du Distributor of the Year, Also France a reçu le prix Context ChannelWatch décerné par le cabinet d’analyse du marché IT.

« Pour moi, pas de meilleure satisfaction que la reconnaissance de notre travail par nos clients. Une validation que l’on peut être un manager (légèrement) différent et faire que les équipes soient au top et l’entreprise reconnue Ce matin je suis un homme heureux car fier des équipes, de mes partenaires clients et fournisseurs, fier du travail accompli depuis 7 ans au sein d’Also », a écrit sur sa page LinkedIn, Bruno Barat, directeur général de la filiale du grossiste suisse. « Pour Ceux qui sont encore suspects et/ou prospects, venez vite rejoindre la planète ALSO … vous verrez alors qui nous sommes vraiment … OK, tout n’est pas parfait , mais la hargne est là, le plaisir est là , le respect du client et surtout le respect des Personnes sont là. »

De son côté, Tech Data France s’est vu couronné Distributor of the Year, dans la catégorie Logistique. « Pour Tech Data, ce prix est une véritable reconnaissance et il récompense la stratégie que nous avons déployée en matière de logistique ainsi que le travail de nos équipes en France. Cette reconnaissance souligne les bonnes relations que nous entretenons avec nos revendeurs », commente dans un communiqué Pascal Murciano, président de Tech Data France.

« Nous tenons à féliciter Tech Data pour leur prix Context ChannelWatch du Distributor of the Year dans la catégorie logistique. Le secteur de la distribution tout entier repose sur la qualité de la logistique et figure parmi les compétences les plus recherchées par les revendeurs. Nous sommes donc ravis de voir Tech Data récompensé pour ses performances dans le cadre de l’enquête de cette année », affirme de son côté Howard Davies, président, CEO et co-fondateur de Context.

L’enquête en ligne Context ChannelWatch est destinée, chaque année, à mieux comprendre le comportement, les opinions et les attitudes d’un panel de plus de 6.500 revendeurs. Dans le cadre de cette enquête, les revendeurs de chaque pays désignent des distributeurs avec lesquels ils travaillent pour les prix Context ChannelWatch Distributor of the Year.

Le cabinet d’analyse devrait publier dans les prochaines semaines les enseignements principaux de l’enquête afin « de mettre en lumière les tendances marché pour le secteur de la distribution informatique et de mieux comprendre les relations entre revendeurs, distributeurs et fournisseurs ».