Neuf mois après sa reprise par le Groupe Altitude Infra, opérateur historiquement spécialisé dans les réseaux d’initiative publique (RIP), et 3 semaines après l’annonce choc du lancement de la Freebox Pro, Kosc propose une nouvelle offre fibre dédiée 100% aux entreprises.

L’opérateur de gros, neutre, commercialise son infrastructure à des TPE/PME françaises via des opérateurs télécom B2B. Il revendique le premier réseau alternatif de France en fibre et DSL et la position de leader sur le FTTH (Fiber-To-The-Home).

A l’occasion d’une conférence de presse, ce mardi 13 avril, le Président d’Altitude Infra David Elfassy, et Paul Le Dantec, Directeur général de Kosc depuis le 1er décembre 2020, ont présenté les résultats d’une étude Ifop « La fibre en entreprise », menée en janvier 2021 auprès d’un panel de 800 dirigeants. Ils ne cachaient pas vouloir ainsi soutenir leur positionnement.

Il en ressort que 63% des entreprises françaises ne sont pas encore équipées en fibre, les disparités restant importantes selon les zones. Parmi elles, 65% sont prêtes à migrer rapidement : 93% dans les 3 ans, dont près d’un tiers cette année. Pour 73% d’entre elles, le choix se porterait sur de la fibre dédiée aux entreprises, avec une garantie de temps de rétablissement et un débit garanti (43%). Les principaux chiffres sont regroupés dans l’infographie ci-dessous, élaborée par Kosc.

En conséquence, la société se concentre sur du FTTO (Fiber-To-The-Office) pro et propose les 3 offres fibre suivantes, sans pour autant divulguer leur prix :

Essentiel : débit jusqu’à 1G symétrique (non garanti), garantie de temps d’intervention de 8h, mise à disposition sous 30 jours. Une offre entrée de gamme adaptée aux TPE/PME (moins de 5 salariés) et aux sites non critiques de grandes entreprises.

Confort : comme l’ « Essentiel » mais avec des garanties complémentaires. Temps de rétablissement J+1 et débit garanti pour sécuriser les usages critiques : plusieurs communications téléphoniques simultanées, logiciels métiers critiques ou flux monétiques, par exemple. Cette offre devrait être opérationnelle à l’été 2021 et destinée aux PME jusqu’à 20 salariés.

Premium : débit symétrique 100% garanti jusqu’à 1G selon les besoins, temps de rétablissement de 4h. Elle s’adresse particulièrement aux sites critiques des entreprises dont le nombre de salariés est important et l’usage de plusieurs flux critiques simultané.

Dans le cadre de cette journée événementielle intitulée « Kosc Live 2021 », l’opérateur de gros alternatif organisé également une table-ronde de 18h00 à 18h30, animée par Julien Delmouly, Délégué général adjoint d’Infranum, qui donne la parole à des opérateurs de services (Olivier Grosjeanne, Directeur Technique d’Adista, Arnaud Rouzade, Directeur des Opérations du groupe Convergence, et Sébastien Bodelin, Directeur général adjoint de Kertel) sur le thème : « Comment accompagner la numérisation des entreprises et les aider à se retrouver dans la jungle des technos, des offres et des horizons d’éligibilité ? ».

Du point de vue Channel, le fournisseur de connectivité entend continuer d’accompagner les opérateurs revendeurs via des webinaires en attendant de pouvoir reprendre son Tour de France physique interrompu par la pandémie de Covid-19. Rappelons que Xavier Grossetête, vétéran de la distribution IT, est Directeur commercial de Kosc depuis le 12 octobre 2020 après avoir été Directeur des ventes indirectes de Jaguar Network.

Kosc prévoit également de doubler ses effectifs en recrutant en priorité des techniciens de maintenance du backbone, la fameuse dorsale Internet résultant de l’interconnexion des réseaux de fibres optiques à haut débit.