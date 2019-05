Alphalink, qui fête ses 20 ans, annonce l’ouverture d’une filiale au Luxembourg, concrétisant ainsi son envie de se développer à l’international. Présent sur l’ensemble de l’Hexagone avec 5 datacenters et 10 points de présence en région, le groupe revendique plus de 40.000 sites reliés à son réseau dans le monde et un channel de partenaires comptant plus de 300 opérateurs de proximité. Au total, plus de 100.000 utilisateurs utiliseraient les infrastructures de l’opérateur qui fête cette année ses 20 ans.

Considérant que les nouvelles technologies permettent d’augmenter la valeur d’usage de ses produits, Alphalink a lancé Executive Access, une offre fibre, très haut débit s’appuyant sur le réseau de l’opérateur qui permet aux entreprises de bénéficier d’un débit symétrique, garanti, point à point jusqu’à 1Gb/s.

En s’appuyant sur son rôle d’agrégateur de DSP, le groupe breton a également mis sur le marché Uni-One, un service de communications unifiées ainsi que des offres fibre (THD, FTTE, FTT) permettant de raccorder toute entreprise sur le territoire national.

Après avoir intégré 15 nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année et avoir porté ses effectifs à une centaine de personnes, le groupe poursuit ses recrutements et recherche des profils dans plusieurs domaines (marketing, achat et commerce) qui rejoindront le siège de Pornic.

Pour 2018, le groupe annonce un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros, en croissance de 20% dont 15% sont réinvestis dans la recherche et développement.