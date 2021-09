Microsoft organise le 28 septembre sa conférence de rentrée en ligne à l’intention de ses 10 500 partenaires français. La keynote d’ouverture et les 16 sessions thématiques (de 30 à 45 minutes) leur présenteront les enjeux des grands dossiers du moment. Agnès Van de Walle, directrice de l’entité OCP pour Microsoft France, a présenté à Channelnews les grandes lignes du programme, qui s’articule cette année autour de trois grands thèmes : croissance, compétence et confiance.

« Cette conférence revient de manière très concrète sur nos programmes et nos solutions. Nous voyons avec nos partenaires comment nous pouvons adresser au mieux les clients, des clés qu’on leur donne et de tout ce qui va faire que l’année soit réussie ensemble », rappelle la directrice du channel.

Une édition placée d’abord sous le signe de la croissance puisque 2021 est l’année de la reprise économique et de l’accélération de la transformation digitale chez les clients. Une opportunité unique pour l’écosystème Microsoft d’aider les entreprises de toute taille à se réinventer, comme il l’a déjà fait pendant la crise sanitaire. Mais dans la nouvelle phase qui s’ouvre chaque industrie à des challenges qui sont différents. Une approche 360 est donc nécessaire pour apporter à chaque client les solutions dont il a besoin.

Microsoft veut aussi se donner les moyens d’adresser avec ses partenaires le marché des PME, avec un axe fort en régions. Cela passe par le développement de l’écosystème local en travaillant notamment avec de nouveaux partenaires issus du monde de la téléphonie ou de l’impression. Parallèlement à mise en place de directions régionales, Microsoft poursuit l’ouverture de ses Expériences Lab (Nantes, bordeaux, Toulouse, Marseille…), qui ont pour mission de créer des carrefours d’innovation numérique, en mettant en relation les différents acteurs. Les partenaires peuvent y inviter des clients, leur présenter tout un panel de solutions sur des cas d’usage, pour qu’ils aient une idée claire des possibles.

Le second thème clé de la conférence sera celui des compétences. Microsoft dit avoir plus de partenaires certifiés que tout autre acteur en France et n’entend pas relâcher l’effort. « Notre exigence est de plus en plus grande sur la certification car nos clients recherchent de plus en plus des partenaires avec des spécialisations fortes », souligne Agnès Van de Walle.

Une exigence bien acceptée des partenaires qui ont compris que développer leurs compétences leur permet de saisir plus d’opportunités. Microsoft donne en exemple Devoteam, élu partenaire de l’année, qui a créé sa business unit sur les solutions Microsoft et su monter en trois ans sur tous les sujets.

L’équipe technique de Microsoft est là pour conseiller les partenaires dans leurs parcours de certification. Avec ses académies, ses webinars et les 140 ateliers déjà mis en place, Microsoft se fixe pour objectif d’atteindre 9000 certifications cette année. Un accent fort est mis sur la sécurité pour répondre à la demande de nouvelles solutions. Une autre grosse opportunité pour les partenaires.

La confiance sera le dernier grand thème de cette conférence de rentrée. Un thème qui sera abordé de manière large puisqu’il englobe à la fois la notion de cloud de confiance, de vie privée et de respect des données personnelles, de conformité chez les partenaires et les clients et enfin le sujet des valeurs. Sur ce dernier point seront présentées les initiatives prises dans le domaine environnemental mais aussi sur les sujets de la diversité, de l’inclusion et de la place des femmes dans la tech.