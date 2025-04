À l’occasion du Forum InCyber, Bouygues Telecom Business a annoncé son rapprochement avec Seclnfra, spécialiste de la sécurisation des infrastructures IT. Un protocole d’acquisition a été signé par sa filiale CS2, l’ancienne entreprise de services numériques du groupe Bouygues rachetée en 2023 pour créer une business unit dédiée aux services ICT et cyber.

Fondée en 2018, SecInfra est reconnue pour ses offres SOC (Security Operation Center) et EDR (Endpoint Detect & Response) managées. Elle dispose d’une expertise approfondie sur les technologies de Palo Alto et d’autres partenaires dont HarfangLab, Tenable et Cybereason. Son équipe va intégrer celle de CS2.

Guillaume Brauman, Président de SecInfra, dirigera une nouvelle entité regroupant ses équipes avec celles du SOC du pôle cyber de Bouygues Telecom Business, qui dispose déjà d’une expertise sur Microsoft Sentinel.

« Nous avons choisi SecInfra pour ses offres de services managés compétitives et son expertise reconnue sur le marché », commente dans un communiqué François Treuil, Directeur de la division Entreprises de Bouygues Telecom. « Avec ce rapprochement, nous continuons de faire évoluer notre proposition de valeur pour offrir une expertise ICT complète et construire un hub de compétences cyber de premier plan. »

Pour rappel, Bouygues Telecom Business est la nouvelle marque commerciale de l’opérateur pour adresser les ETI, grandes entreprises et le secteur public. Elle a été lancée en février 2025 en même temps que Bouygues Telecom Pro, dédiée aux PME.