Bouygues Telecom annonce l’acquisition de C2S, l’Entreprise de Services Numériques du Groupe Bouygues depuis plus de 30 ans. Avec ce rapprochement stratégique, Bouygues Telecom indique vouloir associer son savoir-faire d’opérateur BtoB aux compétences de conseil et d’ingénierie de C2S. L’opportunité pour l’opérateur d’étendre son expertise au-delà de la connectivité pour se positionner comme intégrateur avec une offre de bout en bout pour ses clients, particulièrement les grands comptes, les ETI et les marchés publics.

« Nous avons uni nos forces à celles de C2S pour adresser leurs besoins d’infrastructure via un seul et unique point d’entrée », souligne dans un communiqué François Treuil, directeur du Marché Entreprises de Bouygues Telecom. « Un rapprochement qui ouvre une nouvelle ère pour l’activité BtoB de Bouygues Telecom et qui s’inscrit parfaitement dans notre plan stratégique global. »

C2S emploie 240 collaborateurs, répartis au sein des quatre divisions : cybersécurité, infrastructure & cloud, transformation digitale et services managés. Basée à Issy-les-Moulineaux, l’ESN a réalisé un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros sur l’exercice 2022. Les conditions financières de son acquisition n’ont pas été divulguées.

François Darbandi, Président de C2S se réjouit de cette alliance qui permettra de renforcer son accompagnement des clients dans des secteurs d’activité variés. Les services de l’ESN pourront désormais être proposés aux 80 000 clients de Bouygues Telecom Entreprise