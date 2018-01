Adobe va perdre cette années deux de ses hauts dirigeants clés indique le Silicon Valley Business Journal. Agé de 59 ans, le directeur juridique de l’entreprise, Mike Dillon, souhaite en effet quitter l’entreprise dès que son remplaçant aura été trouvé.

Mais c’est surtout le départ, lui aussi programmé, du vice-président exécutif et directeur financier de l’éditeur, Mark Garrett, qui se fera sentir. Entré en 2017 chez Adobe, il a vécu une décennie plutôt mouvementée. C’est en effet au cours de cette période que la société est passée d’un modèle d’achat traditionnel à un modèle de souscription cloud, ce qui s’est traduit par une chute des revenus de la division Creative Software, lesquels sont passés de 2,3 milliards de dollars en 2012 à 1,8 milliard de dollars en 2014. Ceci avant de grimper à nouveau pour atteindre 4,2 milliards de dollars lors du dernier exercice publié.

Comme le rappellent nos confrères, chaque trimestre Mark Garrett devait expliquer aux investisseurs que la chute des revenus à court terme pouvait se traduire par des gains à long terme.

Avant de rejoindre Adobe, ce diplômé de la Boston University avait passé 23 ans chez IBM et un peu moins de 5 ans chez EMC. Trois entreprises en 39 ans, c’est un parcours plutôt atypique chez les top managers.

Mark Garrett, attendra lui-aussi qu’un successeur soit désigné pour quitter les lieux. Adobe a à ce sujet entamé des recherches actives.

« Mark et Mike ont été des dirigeants extraordinaires et ont joué un rôle déterminant en faisant d’Adobe la société qu’elle est aujourd’hui. Je suis reconnaissant à tous les deux pour leurs nombreuses contributions à la croissance d’Adobe et à ses futurs succès », déclare dans un communiqué le CEO de l’entreprise, Shantanu Narayen.