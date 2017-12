Adobe termine l’année avec des résultats GAAP record. Le quatrième trimestre s’est clos le 1er décembre avec un chiffre d’affaires de 2,01 milliards de dollars, en hausse de 25% sur un an. La plupart des revenus (1,39 milliards de dollars) proviennent de la branche Digital Media, alimentée par les services Creative Cloud et Document Cloud qui génèrent respectivement 1,16 milliard de dollars et 235 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel bondit de 37% à 649 millions de dollars. Le bénéfice net grimpe de près de 26% pour atteindre 502 millions de dollars, ou 1,00 dollar dilué par action. Les flux de trésorerie provenant des opérations atteignent 833 millions de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’éditeur enregistre un chiffre d’affaires de 7,30 milliards de dollars, en croissance de 25%. Encore une fois, c’est, avec 5,01 milliards de dollars, la branche Digital Media qui tire les résultats, les services Creative Cloud et Document Cloud enregistrant respectivement 4,17 milliards de dollars et 837 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel s’établit à 2,17 milliards de dollars, en croissance de 45% sur un an. Le bénéfice net fait lui aussi un saut de 45% pour atteindre 1,69 milliard de dollars, ou 3,38 dollars dilué par action. Le cash flow issu des opérations atteint 2,91 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre, la firme de San Jose table sur un bénéfice non-GAAP par action de 1,27 dollar et sur un chiffre d’affaires de 2,04 milliards de dollars. Le consensus Reuters I/B/E/S prévoit respectivement 1,24 dollar et 2,04 milliards de dollars.