Acronis annonce un nouveau programme partenaires. Développé pour les revendeurs et les distributeurs, ce programme vise à accroître la rentabilité et à intensifier l’engagement avec le spécialiste de la protection des données stockées en cloud hybride Ce nouveau programme récompense les partenaires ayant de meilleurs taux d’enregistrement d’opportunités avec de meilleures marges et des remises. Il prévoit également des fonds de participation marketing pour les partenaires qui souhaitent développer leur activité avec Acronis et propose des licences gratuites à tous les partenaires pour qu’ils soient les premiers à utiliser la technologie Acronis. Parmi les autres avantages figurent le référencement sur le localisateur de partenaires, des promotions réservées exclusivement au réseau, des formations commerciales et techniques gratuites ainsi que le support par téléphone/chat.

Le programme partenaires Acronis compte trois niveaux, Authorized, Gold et Platinum, afin de distinguer et récompenser la performance commerciale du partenaire et sa collaboration aux campagnes de marketing.

« Acronis propose des produits parmi les meilleurs du marché pour aider les entreprises de toute taille à tenir leurs objectifs de confidentialité des données et de protection », déclare dans un communiqué Samy Reguieg, directeur France d’Acronis. « Notre programme partenaires veille à ce que les revendeurs et distributeurs, qui sont au cœur du business, disposent de conditions optimales et d’un processus simple pour augmenter leurs marges et leurs profits. Précédemment, nous proposions différentes incitations pour différents produits, dont des marges, des remises, l’enregistrement d’opportunités et des accélérateurs. Les choses sont aujourd’hui plus simples, puisque les marges et les remises sont directement basées sur le niveau du partenaire dans le programme. »

Pour plus d’information : https://www.acronis.com/en-us/partners/