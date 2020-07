Groupe Acial, société de services indépendante spécialisée dans le test logiciel vient d’annoncer l’entrée à son capital du fonds d’investissement Alliance Entreprendre, qui prend une participation majoritaire (51%), et de Bpifrance. C’est Crescendo Finance qui a assuré le montage financier de cette opération. Le décryptage de l’opération par son managing partner Tech : Yoann Roussel.

Channelnews : Pouvez-vous nous rappeler qui est Acial et pourquoi la société a souhaité ouvrir son capital ?

Yoann Roussel : Acial est le principal pure player français du test logiciel. La société a été créée en 1998, et a développé une offre de services globale sur ce métier qui va du test fonctionnel et de performance à la formation aux métiers du test en passant par l’audit et conseil en stratégie de test. Elle emploie un peu moins de 300 collaborateurs et réalise plus de 22 M€ de chiffre d’affaires. La société à trois dirigeants. L’un d’eux avait pour projet de sortir du capital pour se consacrer à un projet d’économie sociale et solidaire. Les deux autres, Petros Mavrocordatos et Mohamed Hassen, souhaitaient se lancer dans une stratégie de croissance externe et créer de la valeur autour d’Acial en capitalisant sur son savoir-faire.

Channelnews : Quelles sont les caractéristiques du deal et la valorisation retenue ?

Yoann Roussel : Alliance Entreprendre a pris 51% du capital moyennant un apport de 8 M€. Bpi a injecté 2 M€ et a pris 5% du capital. Une partie des fonds ont permis à l’un des actionnaires historiques de sortir. Les deux autres ont gardé le reste du capital. Cette opération va permettre à Acial de mobiliser une dette plus importante pour ses futures opérations de croissance externe. Elle va aussi lui permettre de bénéficier des conseils d’Alliance Entreprendre pour la détection d’éventuelles cibles et leur intégration.

Channelnews : Combien d’acheteurs se sont positionnés sur le dossier et qu’est ce qui a permis à Alliance Entreprendre de faire la différence ?

Yoann Roussel : Une dizaine de candidats se sont présentés dont cinq sérieux. Trois ont fait une offre. Alliance Entreprendre a su être à l’écoute des dirigeants d’Acial, faire preuve de flexibilité dans les négociations. Le courant entre les personnes a fait le reste.