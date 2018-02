Le « pure player » du test logiciel Acial annonce l’ouverture d’une nouvelle filiale qui couvrira toute la zone PACA. La création d’Acial PACA s’inscrit dans la stratégie de développement de la société qui annonce plus de 20% de croissance en 2017.

Après Paris, Nantes, Genève, Lille et Lyon, Acial s’installe au cœur de la technopole de Sophia-Antipolis, ce qui porte à six le nombre de ses implantations. Au sein de cette technopole, les activités High-Tech représentent plus de la moitié des emplois (soit plus de 36.300 emplois tous secteurs confondus),

« Avec cette nouvelle filiale située au cœur de Sophia-Antipolis, Acial contribuera au dynamisme de la région. Dix emplois seront créés d’ici un an, un nombre qui devrait doubler en deux ans. », commente dans un communiqué Pierre de Rauglaudre directeur associé et co-fondateur d’Acial

Céline Franco da Rocha, précédemment responsable de département chez Acial va diriger la nouvelle agence. Forte d’une expérience managériale et commerciale, elle fera du recrutement sa priorité. Aujourd’hui, les postes à pourvoir sont les suivants : testeurs agiles, test managers, automatisation des tests de non régression, consultants validation systèmes embarqués, consultants test confirmés, test de performance, AMOA/PO, DevOps testing