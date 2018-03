Acer vient de lancer sur le marché la première tablette fonctionnant sous Chrome OS, le système d’exploitation de Google développé pour les ordinateurs portables.

L’Acer Chromebook Tab 10 est une tablette 9,7 pouces dotée d’une puce OP1 intégrant un processeur à deux coeurs Cortex A723 et quatre coeurs Cortex A53, équipée de 4 Go de mémoire vive, de 32 Go de mémoire flash. Côté réseau, elle intègre le WiFi 802.11ac et Bluetooth 4.1. Notons encore une batterie de 34 Wh offrant une autonomie de 9 heures, une caméra frontale de 2 mégapixels, une caméra dorsale de 5 mégapixels, un port USB-C, une prise casque de 3,5 mm, deux haut-parleurs, sans oublier un stylet Wacom sans pile.

Visant tout particulièrement le monde de l’éducation, elle supporte la technologie de cartographie en réalité augmentée Expeditions de Google, les fonctions et applications scolaires pour Chromebook ainsi que les applications Android Bazaar.

La tablette sera disponible au mois de mai pour 329 dollars et… 329 euros HT pour les acheteurs du Vieux Continent.

Cette annonce intervient au moment même où Apple confirme le lancement d’une tablette dédiée au monde de l’enseignement. Tablette qui sera vendue… 329 dollars pour le consommateur et 299 euros pour les établissements scolaires.