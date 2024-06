L’essor de l’intelligence artificielle en tant que composante des solutions de protection des données, l’inquiétude face aux cyberattaques et une réglementation plus stricte stimulent les fusions et acquisitions dans le secteur de la cybersécurité en ce printemps 2024.

Parmi les annonces récentes : Fortinet a annoncé l’acquisition de Laceworks, LogRhythm et Exabeam ont déclaré vouloir fusionner, Thoma Bravo a acquis DarkTrace, Commvault s’est emparé d’Appranix, OpenText a finalisé un accord pour acheter Pillr, CyberArk prévoit de racheter Venafi et Outscale va s’offrir Satelliz.