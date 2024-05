CyberArk, éditeur israélo-américain spécialisé en gestion des identités, lance la plus importante acquisition de son histoire. Pour 1,5 milliard de dollars, il va racheter le spécialiste de la gestion des identités des machines Venafi, qui était détenu depuis 2020 par le fonds d’investissement Thoma Bravo. La combinaison des capacités des deux acteurs doit conduire à la création d’une plateforme unifiée en sécurité des identités machine de bout en bout.

« Cette acquisition marque une étape cruciale pour CyberArk, nous permettant de poursuivre notre vision de sécuriser chaque identité – humaine et machine – avec le bon niveau de contrôles de privilèges », commente dans un communiqué Matt Cohen, PDG de CyberArk.

« Nos technologies, capacités et expertises intégrées répondront aux besoins des entreprises mondiales et permettront aux responsables de la sécurité de se défendre contre les attaques de plus en plus sophistiquées qui exploitent les identités humaines et machines dans le cadre de la chaîne d’attaque », ajoute-t-il.

Coté au Nasdaq depuis 2014, CyberArk a enregistré un chiffre d’affaires 750 millions de dollars sur son exercice 2023, avec des revenus récurrents annuels (ARR) d’abonnement de 582 millions de dollars. L’intégration de Venafi devrait lui apporter environ 150 millions de dollars d’ARR supplémentaires et contribuer à améliorer immédiatement sa rentabilité.

L’accord prévoit que la transaction sera financée à hauteur de 1 milliard de dollars en espèces et 540 millions de dollars en action. La finalisation est prévue au second semestre 2024, sous réserve des approbations et conditions de clôture habituelles.