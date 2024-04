La filiale de Dassault Systèmes dédiée au cloud acquiert Satelliz, un de ses partenaires franciliens depuis dix ans. Satelliz propose des services managés de supervision et de résolution d’incidents ainsi que des services Kubernetes, que ce soit pour des entités privées ou du secteur public.

« La trentaine d’employés de Satelliz sera intégrée dans les rangs d’Outscale », précise David Chassan, directeur de la stratégie d’Outscale (cf. photo), tandis que ses offres et services seront intégrés d’ici la fin de l’année. « Grâce à cette initiative, les clients bénéficieront d’une infrastructure Kubernetes entièrement gérée, leur permettant non seulement de répondre efficacement aux besoins actuels de scalabilité et de haute disponibilité, mais également de se préparer à endosser les charges de travail d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (AI/ML) », indique le communiqué.

Outscale estime que les infrastructures Kubernetes sont vouées à devenir un standard de l’orchestration de conteneurs. Selon le cabinet d’étude Gartner, 75% des instances de conteneurs seront déployées dans des environnements de cloud public d’ici 2026, contre 50% en 2023.