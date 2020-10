Connu par être un pionnier de la sécurité informatique mais aussi pour ses ennuis judiciaires, John McAfee fait encore parler de lui. Après ses ennuis avec la justice du Belize en 2012, notamment pour implication possible dans un meurtre, avec celle du Tennesse en 2015 pour conduite et possession d’une arme à feu sous l’emprise de stupéfiant, et enfin avec la police de la République Dominicaine qui l’a soupçonné d’avoir voyagé sur un yacht transportant des armes de gros calibre, le créateur de la firme éponyme vient d’être arrêté à Barcelone pour fraude et évasion fiscale au préjudice du Trésor américain.

Le ministère américain de la Justice, qui demande son extradition, l’accuse d’avoir touché plus de 23,1 millions de dollars pour avoir recommandé sur Twitter des offres de crypto-monnaie pratiquement sans valeur, sans révéler qu’il était payé pour le faire. Il aurait par ailleurs gagné beaucoup d’argent en faisant des conférences, du consulting et en vendant les droits de sa biographie pour un documentaire.

Malgré ces gains, le ministère de la Justice a déclaré qu’il n’avait produit aucune déclaration de revenus de 2014 à 2018. Ce que John McAfee avait reconnu en 2019 en fuyant son pays. « Je n’ai pas payé d’impôts depuis huit ans. Je n’en paierai plus à l’avenir – c’est illégal et anticonstitutionnel », avait alors déclaré ce proche du parti libertarien. Il avait alors menacé le gouvernement américain de dévoiler des cas de corruption s’il était poursuivi.

A l’origine de la plainte, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) cherche à imposer à McAfee une sanction civile ainsi que la restitution des gains mal acquis, avec intérêts. Elle veut également lui interdire de façon permanente d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur de toute société cotée ou déposant des rapports à l’agence. Au pénal, le milliardaire de 75 ans risque 30 ans de prison.

Il a été arrêté samedi à l’aéroport de Barcelone alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Istanbul. Il est en détention préventive près de la capitale catalane.

John McAfee a fondé la société de logiciels de sécurité qui porte son nom en 1987. Il a démissionné de l’entreprise en 1994.