Neurones annonce pour son exercice 2019 un chiffre d’affaires de 5,1% à 510,1 millions d’euros. La croissance organique est tirée par la transformation digitale (méthodes agiles, DevOps, cloud, cybersécurité, mobilité, gestion de la donnée…). Certaines activités affichent même des progressions à deux chiffres : cybersécurité (+29%), applications mobiles (+22%), dématérialisation et RPA – Robotic Process Automation (+16%), automatisation des infrastructures et management des services IT – ITSM (+15%) et conseil en management (+12%).

Le résultat opérationnel de 57,3 millions d’euros (qui inclut une plus-value de cession de 4,6 millions d’euros) progresse et représente 10,5% du chiffre d’affaires. Sans cette plus-value, il s’établirait à 9,6% contre 9,4% en 2018.

Au 31 décembre, le groupe de Nanterre comptait 5.372 collaborateurs, dont près de 1.100 en régions et 700 à l’étranger.

Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 4 mars 2020 après Bourse.

Les prévisions 2020 seront annoncées, comme il est de tradition, en même temps que la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.