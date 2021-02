Malgré la pandémie de Covid-19 ou plutôt grâce à elle (la société prévoyait d’ailleurs l’été dernier « un effet accélérateur sur la transformation digitale des organisations favorable pour les offres du groupe »), Neurones a terminé son exercice 2020 sur une note positive. Au cours du 4e trimestre, la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 5,3%, dont 4,6% à périmètre constant, une performance dans le prolongement de la progression enregistrée au troisième trimestre (+ 5,5%).

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires enregistre une croissance de 2,8%, dont 2,6% en organique, pour atteindre 524,5 millions d’euros, un résultat supérieur aux attentes du cabinet de conseil et de services numériques. Avec des bonds de respectivement 55% et 19%, ce sont la cybersécurité et les projets data, mobilité et digital workplace qui tirent la croissance.

Atteignant 51,9 millions d’euros (hors dettes de loyer) IFRS16, le résultat opérationnel représente 9,9% du chiffre d’affaires. C’est légèrement au dessus des 9,6% enregistrés hors plus-value de cession en 2019. C’est également supérieur aux prévisions de la société, qui tablait sur un résultat opérationnel d’environ 9,5%.

Sur l’ensemble de l’année, Neurones a dégagé une trésorerie nette de 265,9 millions d’euros. C’est 47,6 millions de plus qu’à la clôture de l’exercice précédent, une évolution que le cabinet attribue à une nouvelle réduction (de 7 jours) du délai de règlement des clients.

Accompagnant la croissance, Neurones a poursuivi ses recrutements. Les effectifs sont ainsi passés de 5.372 collaborateurs fin 2019 à 5.589 personnes fin 2020.

Les résultats annuels définitifs du groupe seront dévoilés le mercredi 3 mars après la bourse. Les prévisions annuelles pour 2021 seront quant à elles annoncées en même temps que la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre.