Oodrive la nomination de Jérémy Leleu au poste de Global Head of Direct Sales. Il est rattaché à Stéphane Ankaoua, COO d’Oodrive. L’éditeur de solutions cloud de partage, sauvegarde et signature de documents indique dans un communiqué que cette nomination « confirme son ambition de devenir le leader européen sur son marché ».

Durant plus de quinze ans dans de grandes entreprises françaises et internationales Jérémy Leleu, diplômé de l’ESSEC, a acquis une très solide expérience du développement commercial et du management d’équipe. En 2003, il intègre la division après-vente du groupe Renault au poste de commercial pour atteindre 8 ans plus tard le poste de responsable du Pôle Business et marketing opérationnel. C’est en rejoignant L’Oréal en 2012 qu’il donne à son profil une dimension internationale. Il occupe alors un poste d’Area Manager pour la partie Travel Retail, gère un portefeuille de marques de luxe et développe l’activité de L’Oréal en Russie, Irlande, Grèce, Ukraine et sur le bassin méditerranéen. En 2014, il rejoint Intralinks en tant que directeur EMEA où il est en charge de différents portefeuilles produits et participe au développement international de l’entreprise.

Chez Oodrive, il pilote désormais l’activité commerciale pour l’ensemble des clients adressés en direct avec d’une équipe de plus de 50 personnes. « Nous sommes très heureux d’accueillir Jérémy Leleu au sein d’Oodrive. Sa solide expérience en pilotage d’activité commerciale, son leadership et sa culture internationale représentent un actif stratégique pour poursuivre notre croissance et atteindre nos objectifs », déclare dans un communiqué Stéphane Ankaoua, COO d’Oodrive.