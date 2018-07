Oodrive ambitionne de devenir d’ici 2020 le leader européen de la gestion des données sensibles. Pour accompagner cette évolution, l’entreprise continue renforce sa gouvernance. Après les arrivées récentes d’un CISO (Sécurité) et d’un CHRO (Ressources Humaines) l’éditeur a recruté Stéphane Ankaoua pour lui confier le poste de COO afin de « donner un nouvel élan à la croissance du groupe, à son organisation et à la performance individuelle et collective », précise un communiqué. « Je suis ravi de l’arrivée de Stéphane Ankaoua au sein de notre comité de direction. Son parcours et ses qualités humaines seront un atout de taille dans les prochaines étapes de développement d’Oodrive », affirme dans le document Stanislas de Rémur, CEO et co-fondateur du groupe.

Stéphane Ankaoua a derrière lui plus de 24 ans d’expérience dans le pilotage de la performance opérationnelle des entreprises. Avant de rejoindre Oodrive, il a occupé des postes de direction commerciale, marketing et générale dans différents secteurs d’activité tels que l’industrie de la chimie fine, le transport logistique et la communication. Il a notemment travaillé chez Findexa, Alcal, Hypred et, dernièrement, le transporteur GLS France. Stéphane Ankaoua est diplômé de l’école de commerce ISG et est titulaire d’un Executive Master en finance et marché de capitaux, obtenu à SciencesPo.