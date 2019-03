La banque d’investissement canadienne RBC Marché des Capitaux a mené l’enquête auprès d’un échantillon de partenaires Azure de Microsoft dans les pays occidentaux afin de connaître l’impact de la plateforme sur leur activité, rapporte CRN. Seuls 10% des partenaires certifiés de la plateforme cloud Microsoft ont été sollicités, limitant ainsi l’échantillon à ceux possédant les compétences Gold et Silver les plus élevées.

Ceux qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que leurs activités liées à Azure avaient augmenté d’environ 55% en moyenne pondérée en 2018, et tablent sur une croissance d’environ 50% cette année. Beaucoup de ces partenaires ont ajouté que la plateforme de Microsoft gagnait des parts de marché par rapport à AWS.

« La stratégie hybride de Microsoft a de la résonance », indique dans un rapport l’analyste Ross MacMillan. « Près de 50% des partenaires signalent une augmentation du nombre de clients utilisant Azure Hybrid Benefit – conversion ou réutilisation de licences sur site – pour les charges de travail Windows / SQL Server. Nous pensons qu’Azure peut multiplier sa taille actuelle à mesure que les charges de travail augmentent sur des plateformes cloud à très grande échelle. Microsoft conserve une solide deuxième place derrière le leader AWS dans les économies occidentales. » L’analyste souligne notamment l’importance des initiatives de Microsoft autour de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la réalité virtuelle.

Les réponses au sondage ont incité RBC Capital à augmenter ses prévisions de marge brute pour Azure.

Les services Premium tels qu’Azure AI / machine learning, Azure Site Recovery (récupération après sinistre en tant que service) et Azure DevOps connaissent la plus forte croissance, et non comme on pourrait le penser les services de calcul de base et de stockage.

Seul point négatif relevé dans l’enquête : 23% des partenaires se plaignent d’une réduction des prix agressive de Microsoft Azure.

Azure, qui représente environ 10% du chiffre d’affaires de Microsoft a enregistré au quatrième trimestre 2018 une croissance de 76% par rapport au même trimestre de l’année précédente.