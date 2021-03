Les dépenses des entreprises en services d’infrastructure cloud ont bondi de 35% en 2020 pour atteindre près de 130 milliards de dollars indique une étude Synergy Research Group. De leur côté, les dépenses des entreprises consacrées aux matériels et logiciels de centre de données ont chuté de 6% à moins de 90 milliards de dollars.

En 2019, les deux marchés étaient de taille presque égale, rappelle le cabinet d’analyse qui attribue à la pandémie de Covid-19 ce changement majeur dans les opérations informatiques mondiales. En 10 ans, la croissance annuelle moyenne des dépenses pour les datacenters n’a ainsi été que de 2% contre 52% pour les services cloud (IaaS, PaaS et cloud privé hébergé).

En 2020, les dépenses mondiales consacrées aux matériels et logiciels de centre de données (comprenant les serveurs, le stockage, la mise en réseau, la sécurité et les logiciels associés) s’élevaient à 89 milliards de dollars. Les segments affichant les taux de croissance les plus élevés au cours de la décennie étaient les logiciels de virtualisation, les commutateurs Ethernet et la sécurité des réseaux. La part des serveurs sur le marché total des centres de données est restée stable tandis que celle du stockage a reculé.

Sur le marché des services d’infrastructure cloud, les taux de croissance les plus élevés concernaient principalement le PaaS, en particulier les bases de données, l’IoT et l’analyse. La part de l’IaaS est quant à elle restée quasiment stable. Le cabinet d’analyse note en revanche un recul des services de cloud privé gérés.

« Au cours des dix dernières années, nous avons constaté une augmentation spectaculaire des capacités informatiques, des applications d’entreprise de plus en plus sophistiquées et une explosion de la quantité de données générées et traitées, d’où un besoin toujours croissant de capacité pour les datacenters. Cependant, 60% des serveurs actuellement vendus sont destinés aux centres de données des fournisseurs de cloud et non dans ceux des entreprises », indique John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research , dans un communiqué. « Lorsqu’une entreprise a besoin de puissance de calcul pour gérer ses données et exécuter ses applications métier, elle peut soit investir dans sa propre infrastructure de centre de données, soit utiliser les services cloud fournis par un fournisseur de cloud public. De toute évidence, les entreprises ont fait le choix du portefeuille, ce qui est le plus logique. ».