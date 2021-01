La pandémie de coronavirus et la montée en flèche des ventes de PC qui l’accompagne profitent à Dell. Le titre du fabricant texan a ainsi grimpé de plus de 53% en un an et atteignait mardi à la clôture de Wall Street 76,75 dollars, ce qui valorise la société à environ 92 milliards de dollars.

La hausse de l’action ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, profitant, outre d’un marché du PC solide, des nouvelles offres en tant que services de la société et du spin-off probable de VMware.

Comme l’indiquent nos confrères de CRN, la société d’investissement mondiale Citi a désigné le mois dernier le titre de Dell en tant que premier choix pour 2021. Jim Suva, analyste en charge des équipements IT de Citi, a ajouté la firme de Round Rock à sa «US Focus List» de l’investisseur, indiquant qu’il y avait des opportunités de croissance des ventes de PC à court terme pour Dell, le constructeur bénéficiant par ailleurs d’une augmentation probable de la demande des entreprises au second semestre.

« Nos perspectives pour 2021 reposent sur notre point de vue selon lequel la forte demande des consommateurs enregistrée récemment se poursuivra plus longtemps, car l’intérêt pour de nombreux produits tels que les PC, les tablettes, les caméras vidéo, les appareils portables et les produits Apple persistera au-delà de la période des fêtes et annonce un premier semestre 2021 plus solide que la normale », indique Jim Suva dans un courriel adressé à nos confrères. L’analyste a relevé son objectif de prix de l’action Dell de 82 dollars à 90 dollars.

Selon IDC, Dell a expédié l’an dernier 50,3 millions de PC à travers le monde, contre 46,5 millions en 2019. Rien qu’au troisième trimestre les livraisons de PC du constructeur ont grimpé de 27% en glissement annuel pour atteindre1 5,8 millions d’unités, soit 17% des expéditions totales du marché. Cette performance s’inscrit dans une croissance mondiale de 13,1% par rapport à 2019, aboutissant à 302,6 millions de machines vendues. Le marché des PC n’a pas connu un taux de croissance annuel aussi élevé depuis 2010.