M2i forme aux métiers du numérique plus de 1500 demandeurs d’emploi chaque année avec un retour à l’emploi de plus 96%

M2i, leader en France de la formation aux métiers du numérique, s’est imposé comme le partenaire des ESN souhaitant s’appuyer sur le dispositif de Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) pour recruter leurs nouveaux talents sur les métiers en tension.

Concrètement, la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) est un dispositif gouvernemental sans frais pour les entreprises, qui leur permet de recruter des candidats après qu’ils aient été spécifiquement formés aux compétences opérationnelles dont elles ont besoin. Les POE sont réalisées en partenariat avec Pôle Emploi, l’OPCO (Opérateur de Compétences) et M2i.

Pour l’entreprise, les POE offrent un moyen efficace de recruter rapidement des talents dont les compétences sont souvent introuvables sur le marché de l’emploi. Pour cela, les candidats sont d’abord présélectionnés par M2i sur la base de leurs compétences techniques déjà acquises (hard skills) et de leur savoir-être (soft skills). Une fois les profils validés par les sociétés qui les recruteront, ils suivent une formation de 57 jours pour acquérir les compétences requises par leurs futurs employeurs. Ces formations sont entièrement financées par Pôle Emploi et/ou l’OPCO.

Olivier Balva, Directeur général du groupe M2i, « M2i est aujourd’hui le partenaire des plus grandes ESN françaises. Nous les accompagnons ainsi dans leur problématique de recrutement sur les métiers en tension en leur permettant de former leurs futurs collaborateurs avant même leur embauche. Basée sur le dispositif de Préparation Opérationnelle à l’Emploi, notre méthodologie et notre expertise dans ce domaine nous permettent de proposer à nos clients à la fois les bons candidats et les cursus pédagogiques en parfaite adéquation avec les compétences opérationnelles attendues. Cette double exigence permet à 96% des personnes sélectionnées de trouver directement un emploi à l’issue de leur formation. Fort de ces éléments, le groupe M2i se positionne comme un organisme de formation expert dans le déploiement de dispositifs de Préparation Opérationnelle à l’Emploi et va chaque année prendre en charge près de 1 500 personnes. »