Datatec a confirmé vendredi être en pourparlers pour vendre une part importante du grossiste Westcon-Comstor pour un montant de 800 M$. Selon un rapport publié par la société de services financiers Raymond James et cité par CRN, les deux entreprises qui auraient le plus à gagner d’un rachat de Westcon-Comstor seraient les grossiste Synnex et Arrow Eletronics. Pour le premier, seul des trois grands grossistes généralistes nord-américains à ne pas être implanté en Europe, ce serait l’occasion d’étendre sa présence dans les zones géographiques où il n’est pas présent, notamment en Europe donc (où Westcon-Comstor réalise le tiers de ses 4,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires) mais également en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Par ailleurs, l’activité Cisco de Comstor, qui pèse 44% des facturations du groupe, compléterait idéalement le catalogue de Synnex qui n’est pas distributeur Cisco.

Autre hypothèse : le rachat de Westcon-Comstor permettrait à Arrow de renforcer son activité sécurité, qui est un de ses axes de développement stratégiques – Westcon-Comstor génère plus de 1,6 milliard de dollars de revenus dans la sécurité avec des marques telles que Palo Alto, Check Point, F5, Blue Coat (racheté par Symantec) et Cisco, selon Raymond James – et de se doter d’une présence en Asie, ce qui lui permettrait de mieux se positionner face à Tech Data technologye Solutions (ex-Avnet). La couverture globale d’Arrow faciliterait la mise en place de réductions de coûts qu’Arrow ne manquerait pas d’opérer pour rentabiliser son acquisition, sachant que la marge brute de Westcon-Comstor est inférieure de 2 points à la sienne, poursuit Raymond James.

Du reste, une source industrielle connaissant bien le monde de la distribution ne cache pas qu’une vague significative de licenciements est à attendre chez Westcon-Comstor dans la foulée de l’acquisition. Cette même source estime que Tech Data et Ingram Micro auraient autant à gagner de l’acquition de Westcon-Comstor que Syneex.

Mais Raymond James ajoute qu’un acteur non conventionnel, tel que le chinois HNA Group qui a racheté Ingram Micro, pourrait aussi très bien se déclarer acquéreur.

Selon des sources qui s’étaient ouvertes à CRN en janvier, le chiffre d’affaires de Westcon avait reculé de 10% au cours du dernier trimestre, les ventes ayant baissé dans toutes les régions à l’exception de l’Asie-Pacifique.

Datatec a révélé vendredi que la moitié de la baisse de son bénéfice par action sur son dernier exercice était imputable à Westcon-Comstor.